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همزمان با روز جهانی ناشنوایان، آیین گرامیداشت این روز با شعار زبان اشاره ایرانی، گامی برای عدالت ارتباطی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور در آیین گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان گفت: توانمندیهای افراد ناشنوا سرمایهای اجتماعی است که میبایست با برنامهریزیهای منسجم، فرصتهای بیشتری برای مشارکت و حضور فعال آنان در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی فراهم شود.
جواد حسینی افزود: زبان اشاره ایرانی میتواند زمینه را برای آموزش هر چه بهتر ناشنوایان ایرانی و استفاده از سرمایه اجتماعی آنها فراهم کند.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز در این مراسم گفت: ورود فرهنگستان به بحث زبان اشاره ایرانی فراتر از وظیفه اداری و قانونی، ادای یک تکلیف و وظیفه انسانی است.
حدادعادل افزود: ما معتقدیم که قشر کمشنوا و ناشنوا همنوع ما هستند، هموطن ما هستند و ما باید رنجها و مشکلات آنها را کم کنیم. این یک وظیفهای است فراتر از وظیفه اداری و قانونی؛ هر کاری از دست ما بر بیاید باید انجام بدهیم.
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