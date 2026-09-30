مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از کشف یک دستگاه فلزیاب قاچاق در شهرستان دهلران و دستگیری یک نفر در این عملیات، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرزاد شریفی اظهار کرد: بر اساس گزارش فرمانده انتظامی شهرستان دهلران و با هدف صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی و نیز جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز؛ یک دستگاه فلزیاب قاچاق در شهرستان دهلران کشف و ضبط شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: این دستگاه به همت مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی سپتون و هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵، کشف شد.

شریفی با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با عوامل حفاری و کاوش‌های غیرمجاز در محوطه‌های تاریخی استان، تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام ضمن قدردانی از نیروی انتظامی شهرستان دهلران، خاطرنشان کرد: استفاده از دستگاه‌های فلزیاب بدون مجوز‌های قانونی ممنوع است و یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان با همکاری نیروی انتظامی، موضوع حفاظت از آثار و محوطه‌های تاریخی را با جدیت دنبال می‌کند.