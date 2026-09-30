مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: گاز مصرفی ۲۱ ایستگاه سی‌جی‌اس شهرستان سبزوار، در قالب طرح «کارور نوع یک» و با هدف توسعه خرده‌فروشی گاز، برای نخستین‌ بار در بورس انرژی ایران عرضه و معامله شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، سعید توکلی از معامله گاز شهرستان سبزوار برای نخستین‌بار در بورس انرژی خبر داد و گفت: این عرضه در نقطه تحویل اول شهرستان سبزوار انجام و حجم گاز عرضه‌شده، معادل مجموع مصرف ماهانه ۲۱ ایستگاه سی‌جی‌اس و حدود ۴۴ میلیون مترمکعب بود. قیمت پایه این عرضه ۶ هزار و ۲۱۱ ریال به‌ازای هر مترمکعب تعیین شد.

وی افزود: این معامله نخستین عرضه گاز در چارچوب کارور نوع یک (خرده‌فروشی) در بورس انرژی ایران است و می‌تواند گامی در عملیاتی‌شدن سازوکارهای جدید بازار گاز و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در زنجیره عرضه و مصرف باشد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه طرح کارور گاز با هدف فراهم‌کردن زمینه مشارکت اقتصادی بخش خصوصی در مدیریت مصرف، توسعه بهینه‌سازی و کمک به کاهش ناترازی گاز طراحی شده است، ادامه داد: در مدل کارور نوع یک، خرده‌فروش با دریافت گاز در نقطه تحویل مشخص، آن را در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرار می‌دهد.

توکلی، عرضه گاز سبزوار در بورس انرژی را از گام‌های عملیاتی شکل‌گیری بازار خرده‌فروشی گاز در کشور دانست و بیان کرد: این بازار، بازاری است که با افزایش شفافیت معاملات و فراهم‌کردن امکان حضور فعال‌تر بخش خصوصی، می‌تواند ظرفیت‌های تازه‌ای برای مدیریت عرضه و مصرف گاز ایجاد کند.

وی تصریح کرد: هم‌زمان با توسعه این سازوکار، معاملات گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی دنبال می‌شود. در معاملات اخیر این بازار، قیمت هر مترمکعب گواهی صرفه‌جویی اوج گاز به ۷۵۰ هزار ریال رسید، موضوعی که از شکل‌گیری تدریجی ارزش اقتصادی برای صرفه‌جویی گاز و توسعه ابزارهای بازارمحور در این حوزه حکایت دارد.

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: شرکت ملی گاز ایران توسعه این ابزارها را در چارچوب سیاست‌های جدید مدیریت مصرف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی بازار دنبال می‌کند؛ رویکردی که می‌تواند بهینه‌سازی مصرف و صرفه‌جویی گاز را، در کنار کاهش مصرف، به فرصتی اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی تبدیل کند.