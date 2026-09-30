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مشاور نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور گفت: اطلاع رسانی، بیان روایت اول و حضور صداوسیما در جنگ تحمیلی سوم با آمریکا و رژیم صهیونیستی دنیا را شگفت زده کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مشاور نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در بازدید از تحریریه خبر صداوسیما مرکز خلیج فارس، گفت: کارکنان صداوسیما سربازان و فرماندهان خط مقدم اطلاع رسانی و بیان روایت اول با استکبار جهانی هستند.
حجت الاسلام و المسلمین حسن ملک محمدی افرود: صداوسیما صدای حیقت و فضیلتِ ملت، دولت و مردم ایران اسلامی است.
وی گفت: روایت صداوسیما از جنایت مدرسه شجره طیبه میناب، مراسم عروسی سیریک و پخش زنده از تنگه هرمز از کارهای شاخص و ماندگار صداوسیما است.
مشاور نماینده رهبری در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور افزود: خبرهای صداوسما مرکز خلیج فارس مسرت بخش و امیداورکننده است.
حجت الاسلام و المسلمین ملک محمدی گفت: علت شکست دشمنان در جنگ تحمیلی سه عامل استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور است.
وی افزود: مردم، دولت و نیروهای نظامی در جنگ تحمیلی پیروزیهای زیادی داشتند.
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مشاور نماینده رهبری در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور گفت: تنگه هرمز شرف و عظمت ایران اسلامی است.
وی در پایان از تلاشهای دکتر پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما و کارکنان صداوسیما قدردانی کرد.