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مهلت ثبت نام در چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت تا ۲۰ مهرماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهلت ثبتنام در چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت که با رویکرد شناسایی و معرفی تجربههای موفق، ایجاد انگیزه، ترویج الگوهای اثربخش و تقویت مشارکت عمومی و بینبخشی برگزار میشود تا ۲۰ مهرماه تمدید شد.
این روایداد که فرصتی برای دیدهشدن و تقدیر از فعالیتهای شاخص در حوزه جوانی جمعیت فراهم میکند در هفت بخش شامل رسانهها، سازمانهای مردمنهاد، دستگاههای اجرایی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان و خانوادهها برگزار میشود و متقاضیان میتوانند با توجه به حوزه فعالیت، جایگاه و عملکرد خود، در بخش مرتبط ثبتنام کنند.
علاقهمندان میتوانند برای شرکت در چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت میتوانند با مراجعه به وبگاه ستاد ملی جمعیت به آدرس smj.iripo.ir یا کلیک بر روی لینک ثبت نام ضمن تکمیل فرم مربوط به بخش مورد نظر، نسبت به ثبتنام و ارائه اطلاعات و مستندات اقدام کنند.
سایر اخبار و اطلاعات درباره چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در شبکههای اجتماعی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت به آدرس @setad_melli_jamiat در دسترس علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
همچنین متقاضیان شرکت در این رویداد میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۳۸۶۰۱۰ (داخلی ۲۰۶) تماس حاصل کنند. ستاد ملی جمعیت را در شبکههای اجتماعی به آدرس setad_melli_jamiat@ (تلگرام و بله) دنبال کنید.