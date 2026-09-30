به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در جریان بازدید مشترک مسئولان قضایی، انتظامی و حوزه سلامت از مراکز ارائه خدمات درمانی در شهرستان اسفراین، یک مطب پزشکی به دلیل رعایت نکردن الزامات و مقررات مربوطه پلمب شد.

در جریان بررسی این مطب، مواردی از رعایت نشدن ضوابط و الزامات مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و به دستور مقام قضایی، مطب مهروموم و مسئول آن برای رسیدگی قانونی به دادسرا معرفی شد.

این اقدام در راستای صیانت از سلامت شهروندان و نظارت بر فعالیت مراکز ارائه خدمات درمانی و اجرای ضوابط و مقررات حوزه سلامت انجام شد.