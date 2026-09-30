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برداشت آلو از باغ‌های قائنات

شهرستان قائنات با ۱۴۱ هکتار باغ آلو، بیشترین سطح زیر کشت این محصول را در خراسان جنوبی دارد. پیش بینی می‌شود امسال ۱۱۳۰ تن آلو از باغ‌های این منطقه برداشت شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۸- ۰۹:۴۹
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برچسب ها: برداشت آلو ، قائنات
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