بدهی ۱۳ هزار میلیارد ریالی مشترکان به شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: میزان بدهی مشترکان آب به این شرکت ۱۳ هزار میلیارد ریال است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، حسین امامی با اشاره به اینکه ۱۰ هزار میلیارد ریال از این مبلغ مربوط به مشترکان خانگی است افزود : آب و فاضلاب به عنوان یک شرکت خودگردان از محل درآمدهای ناشی از فروش و انشعاب آب به مشترکان و ذینفعان اقدام به اجرای طرحهای عمرانی میکند و بی تفاوتی برخی مشترکان در پرداخت بدهی روند خدمت رسانی را با مشکل مواجه میسازد.
وی با اشاره به هزینههای سنگین تامین، تولید و توزیع آب و همچنین حفر و تجهیز چاه، نگه داری و به روز رسانی تاسیسات مرتبط با حوزه آب شرب اضافه کرد: مشترکان مکلف به پرداخت به موقع بهای خدمات هستند و در صورت پرداخت نشدن بدهی در مهلت مقرر، انشعاب آب و فاضلاب مطابق مقررات قطع خواهد شد.
امامی ادامه داد: استان خراسان رضوی به دلیل خشکسالی پیاپی در وضعیت تنش آبی قرار دارد، و تلاش میشود با اجرای طرحهای آبرسانی خدمت رسانی به مردم بی وقفه ادامه یابد.
در سال جاری ۱۴ شهر و ۵۲۳ روستای خراسان رضوی در شرایط قرمز آبی قرار دارد.