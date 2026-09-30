آسفالت‌ معابر ۲۵ روستای دیواندره با اعتبار ۹۷ میلیاردتومان

یکی از راهکار‌های ماندگاری روستانشینان و کاهش مهاجرت به شهر‌ها، توسعه زیرساخت‌ها است، تا پایان سال جاری معابر ۲۵ روستای شهرستان دیواندره با تخصیص اعتبار ۹۷ میلیارد تومان آسفالت می‌شود.