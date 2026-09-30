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یکی از راهکارهای ماندگاری روستانشینان و کاهش مهاجرت به شهرها، توسعه زیرساختها است، تا پایان سال جاری معابر ۲۵ روستای شهرستان دیواندره با تخصیص اعتبار ۹۷ میلیارد تومان آسفالت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فرماندار شهرستان دیواندره در بازدید از آسفالت معابر روستای کوله از توابع بخش سارال دیواندره گفت: با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بخشداریها معابر ۲۵ روستای شهرستان دیواندره به متراژ ۱۵۰ هزار مترمربع آسفالت میشود.
مصلح احمدی رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دیواندره در این بازدید اظهار کرد: ۸۵۰۰ مترمبع از فاز دو معابر روستای کوله از توابع بخش سارال با اعتبار بالغ بر ۵میلیارد تومان آسفالت میشود.