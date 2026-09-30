براساس اعلام مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفیت هوای مشهد امروز در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همچنین میانگین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت.

هم‌اکنون کیفیت هوا در ایستگاه ماشین ابزار و منطقه تقی آباد در وضع قرمز و ناسالم برای همه افراد قرار دارد.

همچنین کیفیت هوا در مناطق ساختمان، الهیه، سرافرازان، مفتح، خیام شمالی و چمن در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

کیفیت هوا در مناطق صدف، طرق، هفت حوض، کریمی، امامیه و آوینی هم زرد و قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.