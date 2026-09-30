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۲ واحد مسکونی برای اقشار کمبرخوردار در محله کرامت شهید رجایی ایزدشهر احداث و بازسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار نور گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس و در قالب طرح قرارگاه محلهمحور، ۲ واحد مسکونی برای اقشار کمبرخوردار در محله کرامت شهید رجایی ایزدشهر احداث و بازسازی شد.
محمدهادی رجایی افزود: یکی از این واحدها بازسازی و واحد دیگر به صورت نوساز احداث شده و ارزش مجموع این اقدامات حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
وی گفت: این اقدامات با مشارکت بسیج و سپاه، کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری، خیران و مدیر محله انجام شده است.
فرماندار نور افزود: در ادامه اجرای طرح قرارگاه محلهمحور، مجموعهای از اقدامات عمرانی و خدماتی در محله گلستان ۲ ایزدشهر نیز در حال اجراست.
رجایی گفت: لولهکشی آب، اجرای عملیات مخلوطریزی، آسفالت معابر و تأمین روشنایی از جمله اقدامات در حال اجرا در این محله است.
وی افزود: این اقدامات با همکاری شهرداری و سایر دستگاههای مرتبط انجام میشود و تلاش بر این است که با شناسایی نیازهای محلات، خدمات و زیرساختهای مورد نیاز مردم با سرعت بیشتری تأمین شود.
فرماندار نور ابراز امیدواری کرد اجرای طرحهای قرارگاه محلهمحور زمینهساز محرومیتزدایی، بهبود زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محلات کمبرخوردار ایزدشهر باشد.