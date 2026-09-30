به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، محفل انس با قرآن کریم و نشست بصیرتی با موضوع تبیین آخرین وقایع و تحولات جنگ رمضان در داخل و خارج از کشور، در مسجد جامع باغ‌بهار مهریز برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این مراسم، جمعی از مردم و علاقه‌مندان به فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی حضور داشتند و برنامه‌هایی با محوریت انس با قرآن کریم و تبیین مسائل روز برگزار شد.



محمود زارع، کارشناس مسائل سیاسی و سخنران این مراسم، در بخش نشست بصیرتی به تشریح آخرین تحولات و وقایع اخیر در عرصه داخلی و خارجی پرداخت و با اشاره به اهمیت شناخت دقیق رویداد‌های روز، بر ضرورت افزایش آگاهی و بصیرت در مواجهه با تحولات سیاسی و اجتماعی تأکید کرد.



وی همچنین به برخی ابعاد و پیامد‌های وقایع اخیر و تحولات مرتبط با جنگ رمضان اشاره کرد و نکاتی را درباره شرایط منطقه و تحولات داخل و خارج از کشور برای حاضران تشریح کرد.



این مراسم در راستای برنامه‌های فرهنگی و بصیرتی هفته دفاع مقدس و با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، ارتقای آگاهی عمومی و تبیین مسائل روز برگزار شد.