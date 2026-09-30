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معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: فعالیت حضوری مدارس و کودکستانها تأثیری بیبدیل در شادابی و همبستگی اجتماعی دارد؛ از همین رو، مجموعه آموزش و پرورش در این برهه حساس، رسالتی فراتر از ماموریتهای آموزشیِ کلاسیک بر دوش دارد و متولیِ پاسداشتِ امید و سرزندگی در جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضوان حکیمزاده، با تأکید بر نقش راهبردی مدارس و کودکستانها در شرایط کنونی جامعه گفت: فضاهای آموزشی فراتر از کارکرد علمی، به کانونهای تپنده برای ارتقای تابآوری، امید و کیفیت فضای عمومی جامعه تبدیل شدهاند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نقش راهبردی نهادهای آموزشی در شرایط کنونی جامعه گفت: امروز مدارس، کودکستانها و سایر فضاهای آموزشی، فراتر از یک مرکز صرفاً علمی، به مثابه کانونهای تپنده و زیربنایی برای ارتقای تابآوری اجتماعی و بهبود کیفیت فضای عمومی ایفای نقش میکنند.
وی با تبیین اهمیت حضور در مدارس افزود: شور و شعف برخاسته از جریان یادگیری در این مراکز، روحی تازه در کالبد جامعه میدمد و پویایی و نشاط جاری در فضاهای آموزشی، بهترین شاخص برای سنجش وضعیت مطلوب و جریان طبیعی زندگی در کشور است.
حکیمزاده در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت حضوری مدارس و کودکستانها تأثیری بیبدیل در شادابی و همبستگی اجتماعی دارد؛ از همین رو، مجموعه آموزش و پرورش در این برهه حساس، رسالتی فراتر از ماموریتهای آموزشیِ کلاسیک بر دوش دارد و متولیِ پاسداشتِ امید و سرزندگی در جامعه است.