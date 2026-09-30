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معرفی برگزیدگان سومین پویش ملی ایثار با عنوان من می‌نویسم

سومین پویش ملی ایثار با عنوان من می‌نویسم با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. شهدای میناب محور اصلی این پویش بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۸- ۰۹:۴۰
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برچسب ها: برگزاری نمایشگاه ، پویش ملی
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