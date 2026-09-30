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استاندار کرمانشاه با اشاره به اولویتهای بهداشتی شناساییشده درهرسین، از جمله فشار خون، دیابت و بیماریهای قلبی و عروقی، خاطرنشان کرد: برنامهها و فرهنگسازیها باید متناسب با نیازهای واقعی مردم طراحی و اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه گفت: همراهی مردم و مسئولان در شهرستان هرسین با اجرای پایلوت طرح پزشک خانواده، نشان میدهد این طرح با اقبال عمومی روبهرو شده و باید با تداوم فرهنگسازی و پیگیری، زمینه اجرای آن در دیگر شهرستانهای استان نیز فراهم شود.
دکتر منوچهر حبیبی در جلسه بررسی طرح پزشک خانواده با اشاره به دشواریهای آغاز هر برنامه جدید، اظهار کرد: شروع هر کاری ممکن است با مشکلات و مقاومتهایی همراه باشد، اما با تدابیر اتخاذشده، اجرای طرح پزشک خانواده در هرسین منظم و در مسیر پیشبینیشده پیش رفته است.
وی با اشاره به گزارش ارائهشده درباره روند اجرای طرح افزود: همراهی دستاندرکاران، مجموعههای درمانی و مسئولان شهرستان و همچنین استقبال مردم، نشاندهنده عزم جدی برای اجرای این برنامه است و آمارهای ارائهشده از مشارکت مردم در روستاها و شهر نیز از نکات مهم و امیدبخش طرح به شمار میرود.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت آگاهسازی مردم درباره ابعاد و مزایای پزشک خانواده بیان کرد: هرچه مردم بیشتر با این طرح آشنا شوند، همراهی بیشتری خواهند داشت و وقتی شهروندان ببینند خدمات درمانی مناسب دریافت میکنند و هزینههای درمانیشان به حداقل میرسد، با طرح همراه میشوند و آن را در زندگی روزمره خود به کار میگیرند. دکتر حبیبی با بیان اینکه اجرای طرح در هرسین از مرحله توضیح و توجیه فراتر رفته و در عمل جریان دارد، گفت: توضیحات کارشناسان و مسئولان درباره طرح اکنون به اقدامات اجرایی تبدیل شده است و مردم نیز در حال هماهنگشدن با آن هستند و از تلاشهای انجامشده در بخش اجرا، استقرار و فرهنگسازی قدردانی میکنم و لازم است این روند تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به اولویتهای بهداشتی شناساییشده در شهرستان، از جمله فشار خون، دیابت و بیماریهای قلبی و عروقی، خاطرنشان کرد: برنامهها و فرهنگسازیها باید متناسب با نیازهای واقعی مردم طراحی و اجرا شود.
استاندار کرمانشاه «جاده سلامت» را از اقدامات مؤثر در ارتقای تحرک و نشاط مردم دانست و از پیگیری تکمیل آن خبر داد. وی افزود: از این پروژه بازدید کردم و برای تکمیل طرح، کمکی در نظر گرفته شده است که انتظار میرود تا پیش از آغاز فصل بارندگی آماده بهرهبرداری شود.
دکتر حبیبی با تأکید بر اینکه ارزش یک پروژه را نباید صرفاً با اعتبار و رقم آن سنجید، افزود: جاده سلامت کاری ارزشمند، مورد علاقه مردم و متناسب با نیاز شهرستان است و باید برای تکمیل آن همکاری شود. وی ترویج پخت نان کامل را ضروری دانست و گفت: همه دستگاهها و مسئولان باید در گفتار و اقدامات خود از ترویج و حمایت از نان کامل پشتیبانی کنند.
استاندار کرمانشاه بر توسعه طرح «شهر سالم و روستای سالم» تأکید کرد و افزود: شهر و روستای سالم به معنای درست و سالم زندگیکردن، کاهش هزینههای زندگی و کمترشدن مراجعات به بیمارستانهاست و با توجه به ظرفیتهای موجود در شهرستانهای استان، باید با برنامهریزی و اقدامهای مناسب، این رویکرد را در مناطق مختلف گسترش داد.
دکتر حبیبی با اشاره به ظرفیت شهر صحنه برای تبدیلشدن به شهری سالم، گفت: با انجام چند اقدام هدفمند میتوان زمینه تحقق این هدف را در صحنه و دیگر شهرهای استان فراهم کرد.
وی اجرای پزشک خانواده در هرسین را الگویی برای سایر شهرستانها دانست و افزود: لازم است تجربه هرسین در نشستی با حضور فرمانداران و بخشداران ارائه شود تا شهرستانهای دیگر نیز برای اجرای این طرح آماده شوند و هدف آن است که طرح پزشک خانواده در همه شهرستانها و مناطق استان عملیاتی شود.