به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیرعامل شرکت احداث راه‌سازی و عمران ایران گفت: با خرید ۱۰ دستگاه کمپرسی جدید، تعداد ماشین‌آلات آزادراه قائم شهر-ساری به حدود ۱۱۰ دستگاه رسید و پیشرفت فیزیکی ۲۰ کیلومتر نخست این طرح به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت.

سید صفر صالح کوتاه در آیین رونمایی از ورود ماشین‌آلات جدید به کارگاه آزادراه قائم شهر-ساری افزود: در دور جدید خرید ماشین‌آلات، ۱۰ دستگاه کمپرسی به ناوگان اضافه شد و اکنون حدود ۱۱۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات در این طرح فعال هستند.

وی گفت: برای حمل مصالح به خط اجرا، علاوه بر ماشین‌آلات جاده‌رو، از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی نیز استفاده می‌شود و با حمایت مدیرکل راه‌آهن شمال، حدود ۴ میلیون تن مصالح از طریق خط ریلی به آزادراه منتقل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت احداث راه‌سازی و عمران ایران افزود: با ورود استاندار مازندران به روند اجرای این طرح، عملیات عمرانی شتاب گرفته و پیشرفت ۲۰ کیلومتر نخست آزادراه در ماه‌های اخیر به بیش از ۳۰ درصد رسیده است.

صالح کوتاه گفت: تاکنون بیش از ۳۰ دهنه آبرو همسان، یک زیرگذر و یک گذر رودخانه‌ای در طول مسیر اجرا شده است.

تأمین منابع مالی برای ادامه طرح

سید مرتضی حسینی، مجری طرح آزادراه‌های شمال کشور نیز تأمین منابع مالی را لازمه اجرای کامل مسیر آزادراه دانست و گفت: استاندار مازندران برای تأمین منابع مالی پیگیری‌های جدی در سطح ملی انجام داده است.

وی افزود: ۵۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی در مرحله نخست، با تأیید استاندار در حال تخصیص و واگذاری است که با تحقق آن، عملیات ساخت آزادراه شتاب خواهد گرفت.

حسینی گفت: دستگاه‌های اجرایی و متولی مازندران در اجرای این آزادراه حدود ۴۵ کیلومتری، با هماهنگی استانداری همراهی خوبی دارند.

وی افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، بهره‌برداری از این آزادراه می‌تواند به کاهش ۵۰ درصدی زمان سفر، کاهش ترافیک محور قائم شهر-ساری، کاهش ۲۰ درصدی سوانح رانندگی، افزایش ظرفیت گردشگری شرق مازندران و کاهش سالانه ۱۷۰ میلیون لیتر مصرف بنزین منجر شود.