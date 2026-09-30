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پیشرفت فیزیکی ۲۰ کیلومتر نخست آزادراه قائم شهر-ساری با افزایش ماشینآلات و شتاب گرفتن عملیات اجرایی از ۳۰ درصد عبور کرد.
سید صفر صالح کوتاه در آیین رونمایی از ورود ماشینآلات جدید به کارگاه آزادراه قائم شهر-ساری افزود: در دور جدید خرید ماشینآلات، ۱۰ دستگاه کمپرسی به ناوگان اضافه شد و اکنون حدود ۱۱۰ دستگاه انواع ماشینآلات در این طرح فعال هستند.
وی گفت: برای حمل مصالح به خط اجرا، علاوه بر ماشینآلات جادهرو، از ظرفیت حملونقل ریلی نیز استفاده میشود و با حمایت مدیرکل راهآهن شمال، حدود ۴ میلیون تن مصالح از طریق خط ریلی به آزادراه منتقل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت احداث راهسازی و عمران ایران افزود: با ورود استاندار مازندران به روند اجرای این طرح، عملیات عمرانی شتاب گرفته و پیشرفت ۲۰ کیلومتر نخست آزادراه در ماههای اخیر به بیش از ۳۰ درصد رسیده است.
صالح کوتاه گفت: تاکنون بیش از ۳۰ دهنه آبرو همسان، یک زیرگذر و یک گذر رودخانهای در طول مسیر اجرا شده است.
سید مرتضی حسینی، مجری طرح آزادراههای شمال کشور نیز تأمین منابع مالی را لازمه اجرای کامل مسیر آزادراه دانست و گفت: استاندار مازندران برای تأمین منابع مالی پیگیریهای جدی در سطح ملی انجام داده است.
وی افزود: ۵۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی در مرحله نخست، با تأیید استاندار در حال تخصیص و واگذاری است که با تحقق آن، عملیات ساخت آزادراه شتاب خواهد گرفت.
حسینی گفت: دستگاههای اجرایی و متولی مازندران در اجرای این آزادراه حدود ۴۵ کیلومتری، با هماهنگی استانداری همراهی خوبی دارند.
وی افزود: بر اساس برآوردهای انجامشده، بهرهبرداری از این آزادراه میتواند به کاهش ۵۰ درصدی زمان سفر، کاهش ترافیک محور قائم شهر-ساری، کاهش ۲۰ درصدی سوانح رانندگی، افزایش ظرفیت گردشگری شرق مازندران و کاهش سالانه ۱۷۰ میلیون لیتر مصرف بنزین منجر شود.