سید اسماعیل حسینی عضو ناظر در شورای عالی انرژی گفت: برای مدیریت پیک زمستانی مصرف، تأکید اصلی بر این است که در بخش خانگی و صنایع، میزان خاموشی‌ها به حداقل برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید اسماعیل حسینی عضو ناظر در شورای عالی انرژی، با اشاره به تشدید ناترازی سوخت و افزایش سالانه میزان مصرف، از نتایج نشست اخیر این شورا با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای مربوطه خبر داد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : موضوع اصلی این جلسه، بررسی نحوه تخصیص گاز، نفت‌گاز و نفت کوره به بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع، کشاورزی و نیروگاه‌ها بود.

حسینی با تأکید بر اینکه ظرفیت تأمین سوخت کشور با نیازهای فزاینده همخوانی کامل ندارد، تصریح کرد: تصمیم اتخاذ شده در شورای عالی انرژی با هدف پشت سر گذاشتن فصل زمستان با حداقل مشکلات و حفظ پایداری شبکه است.

این شورا در تصمیم جدید خود برای مدیریت پیک زمستانی، تأمین سوخت مورد نیاز بخش صنایع را در اولویت قرار داد تا علاوه بر حفظ پایداری شبکه‌های برق و گاز، از بروز مشکلات اقتصادی ناشی از توقف فعالیت‌ها جلوگیری شود.

وی افزود: تأکید اصلی بر این است که در بخش خانگی و صنایع، میزان خاموشی‌ها به حداقل برسد؛ چرا که فعالیت این بخش‌ها ارتباط مستقیمی با اشتغال و رشد اقتصادی دارد و کاهش آن‌ها می‌تواند مشکلات ثانویه‌ای را ایجاد کند.

سید اسماعیل حسینی عضو ناظر در شورای عالی انرژی خاطرنشان کرد: با توجه به دستورات رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس جمهور ، تأمین سوخت صنایع در اولویت قرار گرفته است تا این بخش‌ها بتوانند در دوران پیک زمستانی با کمترین چالش مواجه شوند.