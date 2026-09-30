رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور درباره اجرای طرح‌های مقاوم‌سازی مسکن روستایی نیز اظهار کرد: تاکنون سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی مقاوم‌سازی شده و مقاوم‌سازی ۲۰۰ هزار واحد دیگر نیز تا پایان امسال در برنامه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، منوچهر خواجه‌دلویی در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح ۵۶۰ واحدی «خانه امید» شهر خوی اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر نقش گسترده‌تری در تأمین مسکن اقشار محروم و کم‌برخوردار بر عهده گرفته و طرح‌های مسکن امید با ترکیبی از حمایت‌های دولتی و مشارکت متقاضیان اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح‌ها تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله، کمک‌های بلاعوض از محل حساب ۱۰۰ امام(ره) و زمین تأمین‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی برای خانوارهای مشمول پیش‌بینی شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور ادامه داد: در صورتی که متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی باشند، مجموع حمایت‌های مالی می‌تواند به حدود یک میلیارد تومان برسد که بخشی از آن از سوی این نهادهای حمایتی تأمین می‌شود.

خواجه‌دلویی با اشاره به استفاده از ظرفیت خیران و منابع حاصل از مالیات‌های اختصاصی برای تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار گفت: همزمان با احداث واحدهای مسکونی، تأمین زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز این طرح‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: واحدهای طرح «خانه امید» در کمتر از سه طبقه و با زیربنای حدود ۸۰ مترمربع احداث می‌شوند تا با کوتاه شدن فرآیند ساخت، هزینه‌های اجرای پروژه نیز کاهش یابد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور همچنین گفت: تاکنون عملیات اجرایی ۹۰ هزار واحد از برنامه ۲۲۰ هزار واحدی سالانه بنیاد مسکن آغاز شده است.

خواجه‌دلویی درباره اجرای طرح‌های مقاوم‌سازی مسکن روستایی نیز اظهار کرد: تاکنون سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی مقاوم‌سازی شده و مقاوم‌سازی ۲۰۰ هزار واحد دیگر نیز تا پایان امسال در برنامه قرار دارد.

وی با اشاره به وضعیت برخی روستاهای آذربایجان‌غربی و شهرستان خوی افزود: شاخص‌های توسعه روستایی در این منطقه در برخی بخش‌ها پایین‌تر از میانگین کشوری است و بنیاد مسکن برای رفع این عقب‌ماندگی، حمایت ویژه‌ای از روستاهای شهرستان خوی خواهد داشت.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور اضافه کرد: هر میزان که روستاهای خوی برای اجرای طرح‌های آسفالت معابر آماده باشند، بنیاد مسکن در تأمین قیر مورد نیاز آنها همکاری خواهد کرد و این حمایت می‌تواند فراتر از سهمیه‌های معمول نیز انجام شود.

فرماندار خوی نیز در این آیین با قدردانی از بنیاد مسکن برای اجرای طرح «خانه امید» اظهار کرد: امیدواریم این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد و واحدهای مسکونی آن در اختیار خانواده‌های واجد شرایط قرار گیرد.

علی علائی افزود: روستاهای شهرستان خوی به‌ویژه روستاهای مرزی با مشکلات و محرومیت‌هایی مواجه هستند و در برخی از این مناطق وضعیت راه‌های روستایی و معابر مناسب نیست.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن برای اجرای طرح‌های هادی، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی خوی نیازمند حمایت و همراهی بیشتر است و انتظار می‌رود با دستور و پشتیبانی مسئولان بنیاد، این بخش نیز با جدیت دنبال شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی نیز در این آیین گفت: طرح «خانه امید» در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه و تأمین مسکن خانوارهای دهک‌های یک تا چهار اجرا می‌شود.

علیرضا مقدم افزود: برای اجرای طرح ۵۶۰ واحدی خوی، حدود ۷۵ هزار مترمربع زمین اختصاص یافته و واحدها در قالب ۱۴۰ بلوک چهار واحدی و در ساختمان‌های ۲ طبقه احداث خواهند شد.

وی اظهار کرد: در طراحی این مجموعه تلاش شده است با کاهش فضاهای مشاع و بهینه‌سازی نقشه‌ها، هزینه ساخت واحدها کاهش یابد و مجموع زیربنای پروژه نیز حدود ۴۴ هزار و ۸۰۰ مترمربع خواهد بود.