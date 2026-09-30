رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از انهدام باند سارقان سیم و کابل برق در جنوب و جنوب شرق استان در رفسنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،سرهنگ میرحبیبی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق در مناطق جنوب و جنوب شرق استان که موجب بروز مشکلاتی برای شبکه توزیع برق شده بود، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران موفق شدند با انجام اقدامات فنی و تعقیب و مراقبت‌های شبانه‌روزی، اعضای این باند را که از اتباع بیگانه بودند را در یک عملیات ضربتی شناسایی و در رفسنجان زمین گیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان تصریح کرد: در بازرسی از خودروی متهمان که توقیف شد، مقادیر قابل توجهی سیم و کابل برق سرقتی و همچنین تجهیزات تخصصی برای ارتکاب جرم و ابزارهای دودزا کشف و ضبط شد.

سرهنگ میرحبیبی با اشاره به اینکه یکی از متهمان این پرونده دارای سابقه کیفری در ۱۰ فقره سرقت مشابه است، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.