به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدارس شهرضا حال و هوای امام رضایی گرفت.

دبیر کانون خدمت رضوی شهرضا گفت: خادمیاران رضوی شهرضا با حضور در مدارس و نواختن زنگ مهر رضوی، حال و هوایی معنوی به محیط درس و مدرسه بخشیدند.

حجت الاسلام محسن طالب پور افزود: خادمیاران با قرائت آیات قرآن و صلوات خاصه امام هشتم، موجب شدند تا دانش آموزان با توسل به امام هشتم، سال تحصیلی جدید را با انگیزه‌ای دوچندان آغاز کنند.

همزمان با برنامه چهارشنبه‌های امام رضایی زنگ مهر رضوی در دبیرستان دخترانه حضرت زینب (س) بویین میاندشت نواخته شد.

مرتضی احمدی مدیرکانون خدمت رضوی بویین میاندشت گفت: اجرای سرود همگانی در وصف امام هشتم حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) وهمچنین توزیع نمک متبرک به آستان مقدس حضرت از دیگر برنامه‌های اجرا شده در این مراسم بود.