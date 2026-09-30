سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ تن محصول گلخانه‌ای به‌ویژه گوجه‌فرنگی و بادمجان از سیستان و بلوچستان به کشور‌های همسایه صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با اشاره به شتاب توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در سیستان و بلوچستان گفت: در حال حاضر مجموع سطح گلخانه‌های استان به حدود ۹۱۰ هکتار رسیده؛ در حالی که این رقم ۲ سال پیش ۶۸۰ هکتار بود و بر اساس برنامه پنج‌ساله توسعه نیز دستیابی به سطح ۸۸۰ هکتار تا سال ۱۴۰۵ هدف‌گذاری شده بود که خوشبختانه این هدف پیش از موعد مقرر محقق شد.

سعید نارویی بیان کرد: هم‌اکنون این ۹۱۰ هکتار فعال بوده و قابلیت کشت کامل در فصل جدید زراعی را دارد. این رشد در شهرستان‌ها نیز به شکل ملموسی دیده می‌شود؛ برای مثال در شهرستان هامون، سطح گلخانه‌ها با افزایش ۱۵ هکتاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۶.۵ هکتار رسیده و در خاش نیز با رشد حدود ۸۰ درصدی، به مرز ۱۶۰ هکتار بالغ شده است. همچنین در مناطقی مانند سیب و سوران، سراوان، گلشن و هیرمند این روند متناسب با ظرفیت اقلیمی و توان سرمایه‌گذاری دنبال می‌شود.

وی به ظرفیت اشتغال‌زایی این بخش اشاره کرد و گفت: توسعه گلخانه‌ها تنها محدود به مزرعه نیست، بلکه در بخش‌های بسته‌بندی، سورتینگ، حمل‌ونقل، توزیع نهاده، نصب و نگهداری تجهیزات و بازاررسانی، مشاغل فراوانی ایجاد می‌کند. بر همین اساس، در گلخانه‌های تجاری و کوچک‌مقیاس استان تاکنون برای نزدیک به ۲۸ هزار و ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.