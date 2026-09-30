به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه علمیه حضرت رسول اکرم (ص) شهرستان تکاب، با حضور حجت‌الاسلام مصطفی کوهی، امام جمعه تکاب، برگزار شد.

در این مراسم، بر اهمیت تحصیل علوم دینی، تهذیب نفس و نقش حوزه‌های علمیه در ترویج معارف نورانی اسلام و تربیت طلاب مهذب و آگاه تأکید شد.

امام جمعه تکاب در این آیین گفت: حوزه‌های علمیه باید پاسخگوی مسائل نوپدید تمدن معاصر باشند

حجت‌الاسلام مصطفی کوهی، امام جمعه تکاب، در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه علمیه حضرت رسول اکرم (ص)، با اشاره به پیام امام شهید به مناسبت یکصدمین سالگرد بازتأسیس حوزه علمیه قم، بر ضرورت گسترش میدان دید فقه و نوآوری در استنباط تأکید کرد.

وی افزود: حوزه‌های علمیه نباید به مسائل نسل‌های گذشته محدود بمانند، بلکه باید با شناخت مسائل نوپدید اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حکمرانی، پاسخ‌هایی عالمانه و مستند به کتاب و سنت ارائه کنند.