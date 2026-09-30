به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اتشپاد امیر حسامی، در این نشست خبری اعلام کرد: هم اکنون ۵۶ ایستگاه فعال در مشهد داریم و چهار ایستگاه دیگر نیز در حال ساخت است که دو ایستگاه تا پایان امسال و یک ایستگاه دیگر تا پایان سال آینده به بهره‌ برداری می‌رسد.

وی با تأکید بر پیشگیری از آتش سوزی و کاهش حوادث به عنوان راهبرد اصلی سازمان، از توسعه زیرساخت‌ ها، تجهیزات و نیروی انسانی در این حوزه خبر داد.