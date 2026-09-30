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مراسم بزرگداشت روز آتش نشانی با نشست خبری مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اتشپاد امیر حسامی، در این نشست خبری اعلام کرد: هم اکنون ۵۶ ایستگاه فعال در مشهد داریم و چهار ایستگاه دیگر نیز در حال ساخت است که دو ایستگاه تا پایان امسال و یک ایستگاه دیگر تا پایان سال آینده به بهره برداری میرسد.
وی با تأکید بر پیشگیری از آتش سوزی و کاهش حوادث به عنوان راهبرد اصلی سازمان، از توسعه زیرساخت ها، تجهیزات و نیروی انسانی در این حوزه خبر داد.