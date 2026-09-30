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دانشآموز اصفهانی با راه اندازی پویش یاد شجره و اهدای ۲۸ کیف و بسته نوشت افزار لبخند را به دانشآموزان نیازمند هدیه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پویش دانش آموزی یاد شجره با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره دانشآموزان شهید مدرسه شجره میناب و حمایت از دانشآموزان نیازمند مناطق کمبرخوردار، به همت نماینده دوازدهمین دوره مجلس دانشآموزی استان اصفهان آغاز شد.
در نخستین مرحله اجرای این پویش، ۲۸ کیف و بسته نوشت افزار به ارزش مجموع ۴۵ میلیون تومان تهیه و آماده اهدا شد که از این میزان، ۳۵ میلیون تومان به همت این دانش آموز نوعدوست، تأمین و ۱۰ میلیون تومان نیز با همراهی یک فروشنده و ارائه اقلام با قیمتی پایینتر از نرخ اصلی، به این حرکت خیرخواهانه اختصاص یافت.
وی در باره شکل گیری و اجرای نخستین مرحله این پویش گفت: علاقهمند بودم، به یاد دانش آموزان شهید مدرسه شجره میناب قدم کوچکی برای دانش آموزان نیازمند در مناطق محروم بردارم و تصمیم گرفتم ابتدا با هزینه شخصی، با تهیه تعدادی کیف و بستههای نوشت افزار، این حرکت را آغاز کنم و به یکی از مدارس مناطق کمبرخوردار ناحیه چهار اصفهان اهدا کردم تا در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار گیرد.
نماینده دوازدهمین دوره مجلس دانشآموزی استان بابیان اینکه هدف اصلی این اقدام، ایجاد حس امید و نشاط در میان دانشآموزان است، افزود: این قدم برای دانشآموز، شروع سال تحصیلی را شیرینتر و با حس امید و خوشحالی همراه خواهد کرد و امیدوارم، یا پیوستن افراد دغدغهمند به این پویش و تداوم آن، بتوانیم با هم لبخند دانشآموزان بیشتری را رقم بزنیم.
وی تأکید کرد: برای کمک کردن نباید منتظر دیگران باشیم؛ گاهی کافی است از خودمان شروع کنیم تا دیگران هم به این حرکت بپیوندند.