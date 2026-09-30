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مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مشگینشهر با اشاره به شناسایی موارد کرونا در این شهرستان گفت: با آغاز فصل سرما و بازگشایی مدارس، احتمال افزایش بیماریهای تنفسی بهویژه آنفلوانزا وجود دارد و رعایت اصول بهداشتی، بهخصوص از سوی گروههای پرخطر، ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دکتر سعید مهری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مشگینشهر با بیان اینکه کرونا بهطور کامل از بین نرفته است، گفت: بیماریهای ویروسی تنفسی از جمله آنفلوانزا و کرونا همچنان وجود دارند و باید با رعایت نکات بهداشتی از شیوع آنها پیشگیری کرد.
وی افزود: با شروع فصل سرما، معمولاً بیماریهای تنفسی افزایش مییابد و افرادی که اصول بهداشتی را رعایت نمیکنند، بیشتر در معرض ابتلا قرار دارند. تشخیص نوع ویروس نیز نیازمند بررسی و مراجعه به پزشک است و نمیتوان هر علامت تنفسی را صرفاً به یک بیماری خاص نسبت داد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان مشگینشهر با اشاره به بازگشایی مدارس ادامه داد: حضور دانشآموزان در محیطهای جمعی و ارتباط نزدیک آنها با یکدیگر میتواند زمینه انتقال بیماریهای تنفسی را افزایش دهد و این بیماریها نیز از مدرسه به محیط خانواده منتقل شود؛ از این رو رعایت بهداشت فردی و آموزش دانشآموزان اهمیت ویژهای دارد.
مهری با بیان اینکه طی ماه گذشته افزایش بیماریهای تنفسی، بهویژه آنفلوانزا، در بیمارستان مشگینشهر مشاهده شده است، گفت: حضور مسافران و گردشگران در شهرستان در این مدت یکی از عوامل افزایش مراجعه بیماران با علائم تنفسی بود و با توجه به بازگشایی مدارس، احتمال افزایش موارد بیماری در ماههای مهر و آبان نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد: سالمندان، خردسالان و افرادی که به بیماریهای زمینهای و خاص مبتلا هستند، از گروههای پرخطر محسوب میشوند و توصیه میشود این افراد در ماههای پیش رو ضمن داشتن تغذیه مناسب، هنگام حضور در اماکن عمومی نکات بهداشتی را با جدیت بیشتری رعایت کنند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان مشگینشهر با تأکید بر اهمیت مراجعه به پزشک در صورت بروز علائم بیماری گفت: شهروندان نباید علائم سرماخوردگی و بیماریهای تنفسی را نادیده بگیرند. در صورت بروز علائم، بهویژه در افراد پرخطر، لازم است فرد برای تشخیص و دریافت درمان مناسب به پزشک مراجعه کند.
مهری درباره وضعیت کرونا در شهرستان نیز اظهار کرد: موارد ابتلا به کرونا در مشگینشهر همچنان شناسایی میشود، اما شدت بیماری در مقایسه با دوره همهگیری کووید-۱۹ بسیار کمتر است. برخی از مبتلایان نیز ممکن است علائم گوارشی داشته باشند.
وی درباره واکسیناسیون نیز گفت: واکسنهای بیماریهای ویروسی متناسب با سویهها و شرایط بیماری بهروزرسانی و تولید میشوند و شهروندان باید برای دریافت واکسن از مراکز معتبر استفاده کنند.
مهری با هشدار نسبت به تهیه واکسن آنفلوانزا از مراکز غیرمجاز بیان کرد: شهروندان از خرید واکسن آنفلوانزا از مراکز و افراد غیرمجاز خودداری کنند؛ چراکه برخی واکسنها ممکن است به شکل غیرقانونی وارد بازار شده و شرایط نگهداری مناسبی نداشته باشند و در نتیجه اثربخشی و سلامت آنها قابل اطمینان نباشد.
وی افزود: واکسن آنفلوانزا باید از داروخانهها و مراکز مجاز تهیه شود و گروههای پرخطر نیز بر اساس اعلام و برنامهریزی شبکه بهداشت و درمان میتوانند برای دریافت واکسن به مراکز تعیینشده مراجعه کنند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان مشگینشهر آموزش و آگاهی عمومی را یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از بیماریهای تنفسی دانست و گفت: آموزشهای لازم درباره علائم بیماری، راههای انتقال و روشهای مراقبت و پیشگیری از طریق رسانهها، مدارس و دستگاههای اجرایی ارائه شده است.
مهری ادامه داد: بهورزان و مراقبان سلامت نیز با حضور در مدارس، آموزشهای لازم را به دانشآموزان ارائه خواهند کرد تا آنها با علائم بیماری و شیوههای پیشگیری از انتقال آن آشنا شوند.
وی در پایان تأکید کرد: بیتوجهی به اصول ساده بهداشتی میتواند سلامت فرد و خانواده را به خطر بیندازد و علاوه بر آن، هزینههای قابل توجهی را برای درمان به افراد و خانوادهها تحمیل کند؛ بنابراین رعایت بهداشت فردی، توجه به علائم بیماری و مراجعه بهموقع به پزشک باید جدی گرفته شود.