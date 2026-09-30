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بررسی وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۷/۰۸

سازمان هواشناسی برای برخی از مناطق در استان‌های شمالی کشور رگبار پراکنده و رعدوبرق پیش بینی کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۸- ۰۹:۲۸
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برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، هواشناسی ، بارش باران
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