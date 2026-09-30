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استاندار خراسانشمالی با اشاره به احتمال بروز تنش گازی در زمستان، بر آمادگی سناریومحور، تقویت ظرفیتهای جایگزین و ورود ملی به مدیریت ریسک تأمین انرژی استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در نشست با حسین ساجدینیا، رئیس ستاد مدیریت بحران کشور، با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان اظهار کرد: تنش احتمالی گاز در زمستان نیازمند آرایش پیشگیرانه و نگاه ملی است و باید برای سناریوهای مختلف محدودیت یا قطع گاز، برنامه عملیاتی و ظرفیتهای جایگزین از پیش پیشبینی شود.
وی، پیگیری سوآپ گاز از ترکمنستان، فعالسازی ظرفیت بخش خصوصی و تأمین و توزیع نفت سفید، گاز مایع و تجهیزات گرمایشی را از الزامات مدیریت ریسک انرژی در استان دانست و بر دوگانهسوز کردن نانواییها برای استمرار خدمات حیاتی در شرایط محدودیت گاز تأکید کرد.
نوری همچنین خواستار بررسی سازوکار تعدیل تعرفه برق در شرایط اضطراری ناشی از قطع گاز شد و با اشاره به اقدامات پیشگیرانه استان در حوزه مدیریت بحران، از جمله پیشتازی در نهضت لایروبی، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای ملی برای کاهش آسیبپذیری استان تأکید کرد.
استاندار خراسانشمالی در بخش دیگری از این نشست، تنش آبی و تسریع در اجرای طرحهای تأمین آب سرانی و پلنگدره را از اولویتهای زیرساختی استان برشمرد و خواستار تقویت نقش مدیریت بحران کشور در تأمین منابع مالی این طرحها شد.
در این نشست، تخصیص اعتبارات قابل توجه از محل منابع مرتبط با تنش آبی برای تسریع در اجرای خط انتقال و اتصال آب پلنگدره به بجنورد و همچنین تأمین و خرید لولههای مورد نیاز برای انتقال آب در پروژه سرانی مورد توجه و دستور تخصیص قرار گرفت.
ساجدینیا نیز با تأکید بر ضرورت کاهش آسیبپذیری خراسانشمالی در برابر تنش آبی، بر اختصاص و پیگیری اعتبارات مدیریت بحران برای پروژههای اولویتدار آب استان، بهویژه پلنگدره و سرانی و تسریع در فرآیند تأمین و تخصیص منابع این طرحها تأکید کرد.