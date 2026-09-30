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رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اولویتهای دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی، بر تسریع در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی و حساس تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی در دیدار با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، با اشاره به اولویتهای دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی، بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی برای گرهگشایی از پروندههای چالش برانگیز و معوق تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این دیدار با تشریح سیاستهای کلان قوه قضاییه در مسیر تسریع فرآیندهای دادرسی، اظهار کرد: در راستای اجرای سیاستهای عدالتمحور و دستورالعملهای ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه، بررسی ویژه پروندههای حساس و دارای ابعاد ملی در دستور کار جدی دادگستری استان تهران قرار گرفته است.
وی افزود: برگزاری جلسات تخصصی جهت بررسی پروندههایی که دارای پیچیدگیهای خاص حقوقی یا ابعاد گسترده اجتماعی هستند، با هدف شناسایی دقیق گرههای کور، رفع چالشهای موجود در روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی به صورت مستمر پیگیری میشود.
عتباتی با اشاره به موضوعات مطرح شده در جلسات اخیر شورای قضایی استان، تصریح کرد: با توجه به اهمیت صیانت از حقوق عامه، پروندههای کلان با موضوعاتی نظیر موقوفات، معوقات خودرویی و سایر پروندههای دارای ابعاد مالی وسیع، به صورت موردی و با نظارت مستقیم مسئولان قضایی رصد میشوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: این رویکرد به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت آراء، با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی شعب دادگاهها و محاکم تجدیدنظر دنبال میشود تا با رفع موانع اداری و حقوقی، تصمیمات نهایی در کوتاهترین زمان ممکن اتخاذ گردد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه رسیدگی دقیق و سریع به این دست پرونده ها، تأثیر مستقیمی بر رضایتمندی مردم دارد، اظهارداشت: هدف نهایی ما از این اقدامات، تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی و تضمین اجرای عدالت در پروندههایی است که مستقیم با معیشت و حقوق جامعه در ارتباط هستند.