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استاندار آذربایجانغربی بر همافزایی برای شتاببخشی به نهضت مسکن آذربایجانغربی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با منوچهر خواجهدلویی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، معاونین وی و مدیران کل بنیاد مسکن شمالغرب، با محوریت بررسی مسائل و روند اجرای طرحهای حوزه مسکن استان برگزار شد.
استاندار آذربایجانغربی در این نشست با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای مسکن، بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای بنیاد مسکن و همراهی دستگاههای اجرایی استان برای رفع موانع، تأمین زیرساختها و فراهم کردن زمینه بهرهمندی مردم از واحدهای مسکونی تأکید کرد.
رضا رحمانی همچنین بر تداوم پیگیریهای مشترک میان استانداری و بنیاد مسکن، اولویتبندی پروژههای دارای پیشرفت مناسب و اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای به سرانجام رساندن طرحهای نیمهتمام تأکید کرد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور نیز ضمن بررسی مسائل مطرح شده، بر تقویت هماهنگی میان مجموعه بنیاد مسکن و مدیریت استان برای پیشبرد پروژههای مسکن و توسعه زیرساختهای مرتبط تأکید کرد.
در این نشست آخرین وضعیت طرح های مسکن شهری و روستایی بنیاد مسکن در آذربایجانغربی، روند پیشرفت طرحهای در دست اجرا و مهمترین موانع و چالشهای موجود در مسیر تکمیل و بهرهبرداری از این پروژهها مورد بررسی قرار گرفت.