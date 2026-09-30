به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با منوچهر خواجه‌دلویی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، معاونین وی و مدیران کل بنیاد مسکن شمال‌غرب، با محوریت بررسی مسائل و روند اجرای طرح‌های حوزه مسکن استان برگزار شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این نشست با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بنیاد مسکن و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان برای رفع موانع، تأمین زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی مردم از واحد‌های مسکونی تأکید کرد.

رضا رحمانی همچنین بر تداوم پیگیری‌های مشترک میان استانداری و بنیاد مسکن، اولویت‌بندی پروژه‌های دارای پیشرفت مناسب و اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای به سرانجام رساندن طرح‌های نیمه‌تمام تأکید کرد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور نیز ضمن بررسی مسائل مطرح شده، بر تقویت هماهنگی میان مجموعه بنیاد مسکن و مدیریت استان برای پیشبرد پروژه‌های مسکن و توسعه زیرساخت‌های مرتبط تأکید کرد.

در این نشست آخرین وضعیت طرح های مسکن شهری و روستایی بنیاد مسکن در آذربایجان‌غربی، روند پیشرفت طرح‌های در دست اجرا و مهم‌ترین موانع و چالش‌های موجود در مسیر تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.