آمارتصادفات در شهربابک کاهش یافته، اما سه محور مواصلاتی این شهرستان همچنان به دلیل مشکلات زیرساختی، نیازمند اعتبارات ملی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس دادگستری شهرستان شهربابک با اشاره به رویکرد پیشگیرانه قوه قضاییه در حوزه ایمنی راه‌ها گفت: آمار تصادفات در حوزه قضایی شهربابک کاهشی است، اما سه محور مواصلاتی این شهرستان همچنان به دلیل مشکلات زیرساختی، نیازمند توجه ویژه و تخصیص اعتبارات ملی هستند.

مجید زیدآبادی‌نژاد اظهار داشت: هرچند این کاهش نشان‌دهنده اثربخشی برنامه‌های پیشگیرانه است، اما وجود نقاط پرحادثه در برخی محورها، حفظ جان کاربران جاده‌ای را به یک مطالبه جدی حقوق عامه تبدیل کرده است.

وی افزود:بر اساس آمار، بیشترین تصادفات حوزه قضایی مربوط به مسیر سیرجان - شهربابک است و علت اصلی این حوادث طبق نظر کارشناسان، عدم وجود استراحتگاه مناسب در فاصله حدود ۵۰ کیلومتری قبل از شهرستان است که موجب خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان می‌شود.

زیدآبادی‌نژاد با انتقاد از طولانی شدن پروژه احداث باند دوم محور شهربابک - رباط تصریح کرد: حدود ۱۲ سال است که احداث باند دوم این محور به طول انجامیده و باند موجود نیز کم‌عرض، فاقد شانه و غیراستاندارد است و با توجه به پرتردد بودن این مسیر، نیازمند توجه ویژه و تخصیص بودجه ملی است.