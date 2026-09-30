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نمایشگاه در لباس سربازی

نمایشگاه در لباس سربازی این روزها، راوی راویان نور در دفاع مقدس است. این نمایشگاه همچنین تنها گوشه‌ای از رشادت‌های آقای شهید ایران را در پنج فصل روایت می‌کند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۸- ۰۹:۲۵
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برچسب ها: برگزاری نمایشگاه ، رهبر شهید ، رهبر انقلاب
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