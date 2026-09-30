به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیشنهاد اصلاح ماده واحده «تعیین نحوه شرکت مجدد پذیرفته‌شدگان در تمامی آزمون‌های سراسری کلیه مقاطع در آزمون‌های سال‌های بعد» را در خصوص آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی ارائه کرد.

بر اساس این پیشنهاد، پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ اعلام رسمی نتایج نهایی، از طریق مجاری رسمی تعیین‌شده توسط وزارت بهداشت، انصراف قطعی خود را از پذیرش و ثبت‌نام در رشته‌محل قبولی اعلام کنند، «مشمول ممنوعیت شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی» دوره بعد نخواهند بود.

در متن این پیشنهاد تأکید شده است که پذیرش در دوره دستیاری تخصصی پزشکی، صرفاً ورود به یک دوره آموزشی نیست، بلکه آغاز یک دوره تمام‌وقت حرفه‌ای چندساله است که می‌تواند با تغییر رشته فعالیت حرفه‌ای و محل زندگی فرد همراه باشد. همچنین مشخص شدن رشته‌محل قبولی پس از اعلام نتایج ممکن است مستلزم جابه‌جایی فرد و خانواده، تأمین مسکن، ساماندهی وضعیت اشتغال همسر و تحصیل فرزندان و سایر الزامات شخصی و حرفه‌ای باشد.

بر اساس نامه وزیر بهداشت، فاصله زمانی میان اعلام نتایج نهایی و آغاز دوره دستیاری معمولاً محدود است و در برخی دوره‌ها، از جمله آزمون سال جاری، به دلیل تغییرات تقویم اجرایی آزمون، این فاصله به نحو قابل توجهی کاهش یافته است. در چنین شرایطی ممکن است پذیرفته‌شده پس از اطلاع از رشته‌محل قبولی و پیش از آغاز دوره به این نتیجه برسد که امکان شروع دوره را ندارد.

در حال حاضر، مطابق ماده واحده مصوب جلسه ۹۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، حتی اگر پذیرفته‌شده پیش از ثبت‌نام و بدون استفاده از امکانات آموزشی دانشگاه از قبولی خود انصراف دهد، مشمول ممنوعیت شرکت در آزمون دوره بعد خواهد شد. وزارت بهداشت در نامه خود پیشنهاد کرده است این وضعیت برای آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی مورد بازنگری قرار گیرد.

در این پیشنهاد همچنین آمده است: اعلام سریع و رسمی انصراف پیش از استقرار فرد در محل آموزش و آغاز فرایند دستیاری، این امکان را برای دانشگاه فراهم می‌کند که از انصراف مطلع شده و ظرفیت مربوطه را در اختیار سایر داوطلبان قرار دهد؛ بنابراین، فرصت محدود پیش‌بینی‌شده می‌تواند ضمن فراهم کردن امکان تصمیم‌گیری نهایی برای پذیرفته‌شده، از بلااستفاده ماندن ظرفیت آموزشی نیز جلوگیری کند.

بر اساس متن پیشنهادی، پس از پایان مهلت ۱۵ روزه یا در صورت ثبت‌نام و آغاز دوره آموزشی، مقررات عمومی مربوط به انصراف و محدودیت شرکت مجدد در آزمون، مطابق ماده واحده مصوب، اعمال خواهد شد.

وزیر بهداشت در پایان این نامه از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته است موضوع در مرجع ذی‌صلاح این شورا بررسی و در صورت موافقت، اصلاح لازم در مصوبه یادشده اعمال شود.