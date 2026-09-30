به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی استان از اجرای محدودیت‌های تردد و ممنوعیت توقف همزمان با برگزاری این رزمایش بزرگ خبر داد و گفت:در راستای هرچه بهتر برگزار شدن رزمایش، محدودیت‌های تردد و ممنوعیت‌های توقف در اصفهان اجرا می‌شود.

علی مولوی افزود: از ساعت ۱۲ روز پنج‌شنبه ۹ مهرماه (فردا) تا پایان مراسم توقف و تردد هر نوع وسیله نقلیه در مسیر‌های دورتادور میدان آزادی، تقاطع توحید - دانشگاه به سمت میدان آزادی، تقاطع آزادی - هزارجریب، تقاطع شریعتی - چهارباغ بالا ممنوع است.

وی با بیان اینکه توقف در طول خیابان سعادت‌آباد و آزادگان در هر دو ضلع شمالی و جنوبی و دورتادور میدان بسیج ممنوع است، ادامه داد: توقف در محدوده گلستان شهدا در ضلع شمالی و جنوبی نیز ممنوع است.

سرهنگ مولوی گفت: همچنین تردد وسایل نقلیه به سمت تقاطع‌های آزادی، فرایبورگ در خیابان‌های فرایبورگ و مصلی، تقاطع شیخ صدوق - سعادت‌آباد درخیابان شیخ صدوق شمالی و جنوبی، تقاطع فیض - خیابان آیت‌الله حاج‌آقا رحیم ارباب به سمت میدان بسیج و گلستان معطر شهدا ممنوع اعلام شده است.

وی افزود: تردد در کلیه مسیر‌های فرعی و اصلی منتهی به خیابان سعادت‌آباد خیابان آزادگان، میدان آزادی نیز ممنوع خواهد بود و شهروندان از مسیر‌های جایگزین در خیابان‌های هم‌جوار میرفندرسکی، شیخ مفید و بزرگراه همت استفاده کنند.

رزمایش جان فدایان اصفهان نصف جهان فردا پنجشنبه نهم مهرماه از ساعت ۱۴ در شهر اصفهان برگزار می‌شود.