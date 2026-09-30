به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: ۵۵ نفر شامل ۵۴ مرد و یک زن در پنج ماه امسال بر اثر حوادث کار جان باختند که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۱ درصد افزایش داشته است.

علی عباسی افزود: از مجموع فوتی‌های حوادث کار، ۳۹ نفر متأهل و بقیه مجرد بودند.

وی گفت: سقوط از ارتفاع با ۳۴ فوتی بیشترین آمار مرگ‌های ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص داد و برق‌گرفتگی با ۱۰، اصابت جسم سخت با ۸ و سایر موارد با ۳ فوتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افزود: بیشترین مرگ ناشی از حوادث کار در پنج ماه امسال با ۱۵ مورد در مرداد و کمترین آن با ۷ مورد در اردیبهشت ثبت شده است.

عباسی گفت: در این مدت شهرستان‌های چالوس با ۱۰، ساری با ۹ و قائمشهر با ۶ فوتی، بیشترین موارد مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند.

وی افزود: شهرستان‌های میاندرود و سوادکوه شمالی نیز هر کدام با یک فوتی، کمترین موارد مرگ ناشی از حوادث کار را ثبت کردند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: بیشترین فوتی‌های حوادث کار در پنج ماه امسال با ۱۸ مورد مربوط به گروه سنی ۳۱ تا ۴۰ سال بوده است و افراد بالای ۶۱ سال با ۵ فوتی، کمترین آمار را داشتند.

افزایش ۴ درصدی مصدومان حوادث کار

عباسی افزود: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان، طی پنج ماه امسال ۴۰۰ نفر شامل ۳۷۱ مرد و بقیه زن، به علت مصدومیت ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴ درصد افزایش داشته است.

عضو شورای قضایی استان، ارزش نهادن به جان انسان‌ها، داشتن برنامه ایمنی در کار، رعایت استانداردها و قوانین، آموزش، ایجاد نظام اطلاع‌رسانی و عبرت از حوادث رخ‌داده را از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش حوادث ناشی از کار دانست.