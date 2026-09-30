سرپرست اداره منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه از توقیف یک کامیون حامل شن و ماسه که غیرمجاز از بستر رودخانه سفیدرود برداشت شده بود در این شهرستان خبر داد.

برخورد قانونی با برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر سفیدرود در آستانه اشرفیه

برخورد قانونی با برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر سفیدرود در آستانه اشرفیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد عباس نیا گفت: کارشناسان منابع آب آستانه اشرفیه در جریان گشت روزانه، یک کامیون را در محل برداشت شن و ماسه مشاهده و توقیف کردند.

وی افزود: با هماهنگی عوامل فراجا و دادستان شهرستان آستانه اشرفیه، ماموران انتظامی پاسگاه کیسم به محل اعزام شدند و برداشت‌کنندگان غیرمجاز شن و ماسه را متوقف کردند.

سرپرست اداره منابع آب آستانه اشرفیه از تشکیل پرونده قضایی، برای متخلفان خبر داد و گفت: برخورد قاطع با برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها با جدیت ادامه دارد و با متخلفان برخورد خواهد شد.