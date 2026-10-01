در شش ماه گذشته، انواع روکش‌های آسفالت گرم و تقویتی در ۴۴ کیلومتر از راه‌ها و محور‌های مواصلاتی کاشان اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کاشان گفت: ارزش ریالی طرح‌های اجرا شده حدود ۲۶۴ میلیارد تومان و این در حالی است که برای امسال تاکنو ۳۵ میلیارد تومان اعتبار تتخصیص داده شده است.

سعید احتشامی افزود: اولویت‌بندی اجرای طرح‌های راهداری بر اساس میزان خرابی رویه راه، حجم و نوع رفت و آمد، اهمیت و جایگاه محور، شرایط جوی، وضعیت ایمنی و ضرورت حفظ و ارتقای کیفیت راه‌ها است.

وی گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان امسال، حدود ۳۰ کیلومتر روکش آسفالت گرم و حدود ۱۰ کیلومتر روکش حفاظتی اجرا شود و در حال حاضر نیز بهسازی روکش آسفالت آزادراه کاشان – قم در حال اجراست.