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در شش ماه گذشته، انواع روکشهای آسفالت گرم و تقویتی در ۴۴ کیلومتر از راهها و محورهای مواصلاتی کاشان اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای کاشان گفت: ارزش ریالی طرحهای اجرا شده حدود ۲۶۴ میلیارد تومان و این در حالی است که برای امسال تاکنو ۳۵ میلیارد تومان اعتبار تتخصیص داده شده است.
سعید احتشامی افزود: اولویتبندی اجرای طرحهای راهداری بر اساس میزان خرابی رویه راه، حجم و نوع رفت و آمد، اهمیت و جایگاه محور، شرایط جوی، وضعیت ایمنی و ضرورت حفظ و ارتقای کیفیت راهها است.
وی گفت: پیش بینی میشود تا پایان امسال، حدود ۳۰ کیلومتر روکش آسفالت گرم و حدود ۱۰ کیلومتر روکش حفاظتی اجرا شود و در حال حاضر نیز بهسازی روکش آسفالت آزادراه کاشان – قم در حال اجراست.