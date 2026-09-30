بازار مصالح ساختمانی امروز (۸ مهر ۱۴۰۵)، در بخش مقاطع فولادی با رشد قیمت همراه است؛ نرخ میلگرد در برخی مقاطع تا ۴ هزار تومان و تیرآهن تا ۵ هزار تومان افزایش یافته و سیمان بدون تغییر است.



به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار مصالح ساختمانی، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با ۱۲۰۰ تومان افزایش به ۱۰۴ هزار و ۹۰ تومان رسیده است، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با ۲ هزار تومان رشد، ۹۷ هزار و ۷۳۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با ۳ هزار تومان افزایش، ۹۱ هزار و ۸۲۰ تومان معامله می‌شود.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد نیز با ۴ هزار تومان رشد، ۹۳ هزار و ۷۳۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با ۳ هزار تومان افزایش، ۹۵ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت دارد.

براساس این گزارش، میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان ۹۵ هزار و ۴۵۰ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش ۹۲ هزار و ۸۲۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب ۹۱ هزار تومان معامله می‌شود.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی ۹۰ هزار و ۵۵۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد ۹۰ هزار و ۴۵۰ تومان در بازار عرضه می‌شود.

در بخش سیمان، سیمان پاکتی کرمان با نرخ ۲۹۰ هزار تومان، سیمان پاکتی صوفیان ۲۸۹ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان قیمت دارند.

همچنین، سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شوند.

امروز چهارشنبه (۸ مهر ۱۴۰۵)، سیمان پاکتی تهران ۲۵۳ هزار تومان و سیمان پاکتی هرمزگان ۲۵۰ هزار تومان معامله می‌شوند.

در بازار تیرآهن نیز، تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با ۵ هزار تومان افزایش به ۱۱۳ هزار و ۶۷۰ تومان رسیده و تیرآهن ۱۶ این شرکت با ۲ هزار تومان رشد، ۱۰۹ هزار و ۱۳۰ تومان معامله می‌شود.

براساس این گزارش، تیرآهن ۱۴ نرمال ۹۹ هزار و ۹۰ تومان، تیرآهن ۱۸ فایکو ۹۸ هزار و ۸۱۸ تومان، تیرآهن ۱۶ فایکو ۹۷ هزار و ۹۰۹ تومان و تیرآهن ۱۸ ماهان ۹۷ هزار و ۲۷۲ تومان قیمت دارد.

همچنین، تیرآهن ۱۴ یزد ۹۷ هزار و ۷۳۰ تومان، تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۹۶ هزار تومان، تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۹۵ هزار و ۴۵۴ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۹۵ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش می‌رسد.