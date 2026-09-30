مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان گفت: یک‌هزار کیف و بسته نوشت افزار به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با حمایت و همکاری خیر نیک‌اندیش، حاج اکبر ابراهیمی میان دانش‌آموزان مستعد روستا‌های کم‌برخوردار توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامرضا علی‌محمدی گفت: یک‌هزار کیف و بسته نوشت افزار به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با هدف کمک به تامین نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان، کاهش بخشی از دغدغه‌های خانواده‌ها و ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل در اختیار جامعه هدف قرار گرفت.

وی با تاکید بر تداوم خدمات بشردوستانه این جمعیت افزود: هلال‌احمر در کنار مردم و در شرایط دشوار تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های موجود و مشارکت خیران، خدمات حمایتی و بشردوستانه را به افراد نیازمند ارائه کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان گفت: مشارکت خیران نقش مهمی در توسعه و استمرار فعالیت‌های حمایتی دارد و جمعیت هلال‌احمر استان از این ظرفیت برای پاسخگویی به نیاز‌های اقشار کم‌برخوردار استفاده خواهد کرد.

علی‌محمدی ادامه داد: حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار و پاسخگویی به نیاز‌های آموزشی آنان از اولویت‌های جمعیت هلال‌احمر است و اقدامات حمایتی متناسب با نیاز مناطق و جامعه هدف ادامه خواهد داشت.