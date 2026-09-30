به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، بهنام جعفری‌زاده در نشست منطقه‌ای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان با تاکید بر ضرورت تقویت نگاه پیشگیرانه در مدیریت مسائل و آسیب‌های اجتماعی، گفت: ارزیابی عملکرد مدیران باید بر مبنای میزان توجه آنان به پیشگیری از وقوع مسائل و جرایم باشد و در بسیاری از حوزه‌ها، رویکرد پیشگیرانه آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با تاکید بر ضرورت کاهش محسوس و معنادار آمار سرقت نسبت به سال گذشته، افزود: با توجه به اینکه معمولاً در نیمه دوم سال میزان جرایم افزایش می‌یابد، باید از هم‌اکنون اقدامات لازم برای جلوگیری از افزایش سرقت‌ها و دستیابی به کاهش معنادار در این حوزه انجام شود.

جعفری‌زاده با اشاره به افزایش سرقت سیم و تجهیزات شبکه برق، گفت: جذابیت قیمتی مس، یکی از عواملی است که زمینه سرقت کابل و تجهیزات شبکه برق را افزایش داده و لازم است در این حوزه اقدامات پیشگیرانه مؤثرتری انجام شود.

وی قطعی برق را نیز از دیگر عوامل مؤثر در افزایش سرقت عنوان کرد و افزود: در برخی موارد سارقان از زمان قطعی برق در محله‌ها و معابر اطلاع دارند و از این فرصت برای ارتکاب سرقت استفاده می‌کنند؛ بنابراین باید این موضوع نیز در برنامه‌های پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد

وی با اشاره به افزایش سرقت از اماکن دولتی، اظهار کرد: میزان سرقت از اماکن دولتی از ۲۲ مورد به ۴۳ مورد افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش حدود ۹۵ درصدی در این حوزه است و لازم است دستگاه‌های دارای افزایش سرقت، موارد را برای بررسی و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه اعلام کنند.