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دادستان رفسنجان گفت: ۳۰ درصد جرایم شهرستان مربوط به سرقت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، بهنام جعفریزاده در نشست منطقهای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان با تاکید بر ضرورت تقویت نگاه پیشگیرانه در مدیریت مسائل و آسیبهای اجتماعی، گفت: ارزیابی عملکرد مدیران باید بر مبنای میزان توجه آنان به پیشگیری از وقوع مسائل و جرایم باشد و در بسیاری از حوزهها، رویکرد پیشگیرانه آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با تاکید بر ضرورت کاهش محسوس و معنادار آمار سرقت نسبت به سال گذشته، افزود: با توجه به اینکه معمولاً در نیمه دوم سال میزان جرایم افزایش مییابد، باید از هماکنون اقدامات لازم برای جلوگیری از افزایش سرقتها و دستیابی به کاهش معنادار در این حوزه انجام شود.
جعفریزاده با اشاره به افزایش سرقت سیم و تجهیزات شبکه برق، گفت: جذابیت قیمتی مس، یکی از عواملی است که زمینه سرقت کابل و تجهیزات شبکه برق را افزایش داده و لازم است در این حوزه اقدامات پیشگیرانه مؤثرتری انجام شود.
وی قطعی برق را نیز از دیگر عوامل مؤثر در افزایش سرقت عنوان کرد و افزود: در برخی موارد سارقان از زمان قطعی برق در محلهها و معابر اطلاع دارند و از این فرصت برای ارتکاب سرقت استفاده میکنند؛ بنابراین باید این موضوع نیز در برنامههای پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد
وی با اشاره به افزایش سرقت از اماکن دولتی، اظهار کرد: میزان سرقت از اماکن دولتی از ۲۲ مورد به ۴۳ مورد افزایش یافته که نشاندهنده افزایش حدود ۹۵ درصدی در این حوزه است و لازم است دستگاههای دارای افزایش سرقت، موارد را برای بررسی و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه اعلام کنند.