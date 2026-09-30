به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ سیدتقی حسینی میانگله فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نکا در مراسم «آبروی محله» و یادواره شهدای منطقه صیاد شیرازی نکا با محوریت گرامیداشت شهیدان طاهر حاجیان و محسن قربانی، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، امنیت، سلامت و وطن گفت: شهدا آبروی محله‌ها هستند و برگزاری چنین مجالسی فرصتی برای بازخوانی حماسه، ایثار و مجاهدت مردان و زنان این سرزمین است.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد فرماندهان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس افزود: یاد شهدای دفاع مقدس و مقاومت و به‌ویژه شهید سیدحسن نصرالله باید زنده بماند تا نسل امروز بداند امنیت و عزت کشور با چه هزینه‌ای به دست آمده است.

روایت گلزار شهدای میناب و مظلومیت شهدای کودک

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نکا با اشاره به سفر اخیر خود به مناطق عملیاتی جنوب و حضور در گلزار شهدای میناب گفت: در این گلزار علاوه بر شهدای دفاع مقدس، یادمان شهدای مدرسه شجره طیبه نیز قرار دارد و حضور در این مکان، عمق مظلومیت شهدای کودک را نشان می‌دهد.

حسینی افزود: در انتهای گلزار، دو مزار قرار دارد که برخلاف سایر مزار‌ها نام و تصویر مشخصی ندارد و روی آنها نقشه ایران و نام ۱۶۸ شهید درج شده است؛ پیکر‌هایی که از حادثه جمع‌آوری شده، اما امکان شناسایی آنها وجود نداشته و در این مکان به خاک سپرده شده‌اند.

وی با اشاره به یادمان شهید هفت‌ساله ماکان نصیری گفت: مواجهه با نام و یاد کودکی که در جریان حمله دشمن به شهادت رسیده است، دل هر انسانی را متأثر می‌کند و مظلومیت این شهدا باید برای نسل‌های آینده روایت شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نکا همچنین به شهادت مادر و دو فرزندش در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب اشاره کرد و افزود: مادری پس از اطلاع از حمله به مدرسه، برای نجات فرزندش همراه فرزند دیگر خود به محل حادثه رفت و در حمله بعدی، مادر و دو فرزندش به شهادت رسیدند.

تأکید بر انسجام و همراهی مردم

حسینی با بیان اینکه دشمن تلاش کرد با حمله به مناطق مختلف، ترس را در جامعه گسترش دهد، گفت: مردم مناطق مرزی و عملیاتی با وجود تهدیدها، استقبال از نیرو‌های مسلح و حافظان تمامیت ارضی کشور دارند و در مناطقی که شیعه و اهل سنت در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند نیز مردم با وحدت و همدلی از نیرو‌های مدافع کشور حمایت می‌کنند.

وی افزود: این همراهی مردم نشان می‌دهد دشمن هرجا برای ایجاد ترس و شکاف وارد شده، نتیجه معکوس گرفته و ملت ایران با اراده‌ای قوی‌تر در صحنه حاضر شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نکا گفت: دشمن ملت ایران را نشناخته است؛ ملتی که با وجود مشکلات اقتصادی، فشار‌های معیشتی و گلایه‌های مختلف، هنگامی که تمامیت ارضی و امنیت کشور مورد تهدید قرار می‌گیرد، از کشور خود دفاع می‌کند.

دفاع مقدس؛ الگویی برای نسل امروز

حسینی با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس افزود: بسیاری از نسل امروز دوران دفاع مقدس را به صورت مستقیم تجربه نکرده‌اند و عظمت آن روز‌ها را از روایت‌ها و کتاب‌ها شنیده‌اند؛ روز‌هایی که زنان و مردان، مادران و خانواده‌ها، مساجد و محله‌ها برای پشتیبانی از رزمندگان بسیج شده بودند.

وی گفت: در آن دوران حتی نوجوانانی که به سن قانونی اعزام نمی‌رسیدند، تلاش می‌کردند خود را بزرگ‌تر نشان دهند تا از صف اعزام کنار گذاشته نشوند و این روحیه نشان‌دهنده عمق فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه آن روز بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نکا با بیان اینکه تقابل با دشمن تنها به جنگ نظامی محدود نشده است، افزود: ملت ایران از نخستین روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی با انواع فشار‌ها از جمله جنگ نظامی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و امروز جنگ شناختی مواجه بوده است.

پاسخ مردم به جنگ شناختی

حسینی ادامه داد: در سال‌های پس از دفاع مقدس و در اوج تهاجمات فرهنگی، جوانانی تربیت شدند که بعد‌ها به عنوان مدافعان حرم و رزمندگان جبهه مقاومت در برابر دشمن ایستادند و امروز نیز جوانان دهه‌های هفتاد و هشتاد در میدان دفاع از کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی گفت: این جوانان در مکتب شهدا، مکتب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و فرهنگ علوی تربیت شده‌اند و امروز در میدان‌های مختلف از عزت و امنیت کشور دفاع می‌کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نکا با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف افزود: حوادث اخیر نشان داد مردم ایران در لحظه‌ای که کشور نیازمند حضور آنان است، با وجود تفاوت دیدگاه‌ها و گلایه‌ها، برای دفاع از تمامیت ارضی کشور به میدان می‌آیند.

حسینی گفت: دشمن تلاش می‌کند جامعه را با دوگانه‌هایی مانند جنگ‌طلب و صلح‌طلب یا تندرو و کندرو روبه‌رو کند و با ایجاد دوقطبی، انسجام اجتماعی را تضعیف کند؛ بنابراین باید در برابر جنگ شناختی هوشیار بود.

وی افزود: دفاع از جان، مال، ناموس، امنیت و تمامیت ارضی کشور یک ضرورت ملی است.

میدان نبرد فقط نظامی نیست

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نکا با اشاره به اهمیت پشتیبانی مردمی از نیرو‌های مسلح گفت: امروز یکی از عرصه‌های اصلی تقابل، جنگ اراده‌ها و تاب‌آوری اجتماعی است و دشمن تلاش می‌کند با فشار اقتصادی و رسانه‌ای، مردم را از صحنه خارج کند.

حسینی افزود: هرچه مردم منسجم‌تر و آگاهانه‌تر در صحنه حضور داشته باشند، پشتوانه رزمندگان و نیرو‌های مدافع کشور نیز مستحکم‌تر خواهد بود.

وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره اهمیت حضور مردم در صحنه گفت: حضور مردم در اجتماعات و عرصه‌های اجتماعی، بخشی از مجاهدت عمومی جامعه است و امروز تقویت بنیه اجتماعی، ملی و دینی کشور در کنار توان دفاعی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

«آبروی محله»؛ پیوند نسل امروز با مکتب شهدا

حسینی بر ضرورت برگزاری یادواره‌های شهدا تأکید کرد و گفت: مراسم «آبروی محله» تنها یک برنامه مناسبتی نیست؛ بلکه فرصتی برای پیوند نسل جدید با آرمان‌ها و سبک زندگی شهداست.

وی افزود: وقتی نام شهیدان در محله‌ها زنده می‌شود، در حقیقت هویت و تاریخ همان محله نیز زنده می‌شود و جوانان درمی‌یابند که امنیت، عزت و آرامش امروز، حاصل فداکاری انسان‌هایی است که از جان خود گذشتند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نکا با تجلیل از خانواده‌های شهدا، به‌ویژه خانواده‌های شهید طاهر حاجیان و شهید محسن قربانی گفت: خانواده‌های شهدا صاحبان اصلی این مجالس هستند و همه ما باید خود را مدیون صبر، ایثار و فداکاری آنان بدانیم.

وی همچنین از فرماندهان پایگاه‌های مقاومت، حوزه‌های مقاومت، مسئولان قرارگاه محله‌محور، علما، پیشکسوتان دفاع مقدس، جانبازان، ایثارگران و دست‌اندرکاران برگزاری این یادواره قدردانی کرد و افزود: منطقه صیاد شیرازی نکا به واسطه انسجام و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، یکی از محله‌های فعال شهرستان است و استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند فرهنگ ایثار و مقاومت را به نسل‌های آینده منتقل کند.

حسینی در پایان با طلب عاقبت‌به‌خیری و طول عمر باعزت برای خدمتگزاران نظام و توفیق شهادت، اظهار امیدواری کرد: راه شهدا با قدرت ادامه یابد، فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه زنده بماند و ملت ایران با حفظ وحدت و انسجام، در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور گام بردارد.