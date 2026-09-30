پیش بینی بارشهای رگباری در نیمه شمالی و غربی خراسان رضوی
کارشناس مرکز پیشبینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: امروز و فردا افزایش ابرناکی و بارشهای رگباری در نواحی مستعد نیمه شمالی و غربی استان پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،زهرا مبشرینسب افزود : در روزهای جمعه و شنبه، روند افزایش محسوس دمای هوا در غالب نقاط استان پیشبینی میشودو از روز یکشنبه با کاهش دما، شاهد آغاز بارش در سطح خراسان رضوی خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، هشدار سطح زرد شماره ۳۶ مورخ ۵ مهر ۱۴۰۵ صادر شده است و شهروندان و مسافران باید توصیههای هواشناسی را جدی بگیرند.