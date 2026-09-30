پیش بینی بارش‌های رگباری در نیمه شمالی و غربی خراسان رضوی

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: امروز و فردا افزایش ابرناکی و بارش‌های رگباری در نواحی مستعد نیمه شمالی و غربی استان پیش‌بینی می‌شود.