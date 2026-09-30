مردم فیروزکوه در دویست و سیزدهمین قرار شبانه خود در میدان معلم، دست‌کم گرفتن اراده ملت و قدرت نظامی جمهوری اسلامی را عامل اصلی شکست دولت تروریست آمریکا دانستند. .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان معلم شهرستان فیروزکوه در شب ۲۱۳ام، شاهد حضور پرشور مردمی بود که با سر دادن شعار‌های مقتدرانه «مرگ بر آمریکا»، موضع خود را در برابر استکبار جهانی اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با تحلیل وضعیت فعلی دشمن، تأکید کردند که علت اصلی ناکامی‌های دولت تروریست آمریکا، نادیده گرفتن قدرت نظامی ایران و دست‌کم گرفتن اراده مردم ولایت‌مدار این کشور است.

در حاشیه این گردهمایی، یاد و خاطره شهدای ناو دنا در حضور جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده شهید رسول اسفندیار (شهید جاویدالاثر این ناو) گرامی داشته شد. حاضران در این تجمع، ایثارگری‌های شهدای نیروی دریایی را سدی استوار در برابر توطئه‌های دشمنان در آب‌های جنوب کشور دانستند.