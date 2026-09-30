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میدان وحدت گرگان دیشب شاهد حضوری متفاوت بود ؛ آتش نشانان دیشب در کنار مردمی ایستادند که آتش فتنه های داخلی و خارجی را با بصیرت و حضورشان خاموش می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان شب گذشته در دویست و سیزدهیمن شب بیعت و مقاومت میدان وحدت گرگان، صحنه حضور مردمی بود که بار دیگر بر ایستادگی پای وطن تأکید کردند؛ آتشنشانان هم به مناسبت هفتم مهر روز آتشنشان در کنار مردم حاضر شدند و شعار دفاع از وطن سر دادند .
مردمی که آتش فتنههای داخلی و خارجی را با وحدت و حضور همیشه خاموش کردهاند.