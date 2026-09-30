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بازتاب پیام سپاه برای مردم آمریکا در تجمعات شبانه مردم

مردم در دویست و سیزدهمین شب از تجمعات شبانه در میادین و خیابان‌ها برای دفاع از وطن، از بازتاب نامه سپاه به مردم آمریکا گفتند و تاکید کردند آنان مانع ظلم و ادامه سیاست‌های غلط دولتمردان شان شوند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۸- ۰۹:۱۰
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، پیام سپاه
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