بازتاب پیام سپاه برای مردم آمریکا در تجمعات شبانه مردم

مردم در دویست و سیزدهمین شب از تجمعات شبانه در میادین و خیابان‌ها برای دفاع از وطن، از بازتاب نامه سپاه به مردم آمریکا گفتند و تاکید کردند آنان مانع ظلم و ادامه سیاست‌های غلط دولتمردان شان شوند.