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درجلسه کمیسیون مقابله با قاچاق کالا و ارز شهرستان میبد که با حضور طهماسبی دبیر این کمسیون در استان و فرماندار ویژه میبد برگزار شد، بر تقویت نظارتها و اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، آرد و سایر کالاهای اساسی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرماندار ویژه میبد بعنوان رئیس قرارگاه مقابله با قاچاق سوخت در این جلسه با اظهار تاسف از حادثه آتش سوزی در یکی از جایگاههای این شهرستان گفت: تمامی جایگاههای سوخت شهرستان به دوربینهای پلاک خوان مجهز میشوند.
طباطبائی افزود: برای جلوگیری از قاچاق آرد و محصولات مازاد غله، مقرر شد خودروهای توزیعکننده این محصولات به سامانه GPS مجهز و تحت رصد و کنترل قرار گیرند.
محمد صادق طهماسبی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هم بر بر تشدید نظارت بر قاچاق سوخت، آرد و صدور بارنامههای صوری در میبد تاکید کرد.
طهماسبی با تاکید بر ثبت کالاهای اساسی و کالاهای مشمول در سامانه جامع تجارت گفت: شرکتهای باربری و حملونقل موظف شدند از هرگونه اقدام یا صدور اسناد و بارنامههای مغایر با ضوابط و مقررات جلوگیری کنند.
وی با بیان اینکه شهرداریها در حوزه حملونقل درونشهری و فعالیت باربرها موظفاند با بهرهگیری از سامانههای مربوط از جمله سامانه سپهتن و سیپاد، نظارت و کنترل لازم را اعمال کنند تا از صدور بارنامههای صوری و تخلفات احتمالی در این حوزه جلوگیری شود.
طهماسبی تصریح کرد: تشکیل قرارگاه شهرستانی مقابله با قاچاق سوخت به ریاست فرماندار ویژه میبد بود از مهمترین مصوبات این جلسه بود که بر اساس تکالیف ابلاغی و وظایف حاکمیتی در حوزه سوخت، این قرارگاه با هدف تقویت هماهنگی میان دستگاههای شهرستان و تشدید نظارت بر فرآیند توزیع و مصرف سوخت کاررا دنبال خواهد کرد.
وی گفت: انتظار میرود با فعال شدن قرارگاه مقابله با قاچاق سوخت و همکاری فرماندار و دستگاههای عضو کمیسیون مقابله با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق سوخت در شهرستان به شکل چشمگیری کاهش یابد و با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از تکرار موارد قاچاق و پیامدهای ناشی از آن جلوگیری شود.