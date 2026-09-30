به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله مقدماتی شیرجه از سکوی ۱۰ متر بیستمین دوره بازی‌های آسیایی امروز در مرکز آبی توکیو برگزار شد و محمد مقدسی با کسب امتیاز ۲۴۱.۷۰ در جایگاه دهم قرار گرفت و راهی فینال شد.

محمد مقدسی در مرحله مقدماتی شیرجه از سکوی ۱۰ متر بیستمین دوره بازی‌های آسیایی با کسب امتیاز ۲۴۱.۷۰ در رده دهم ایستاد و به فینال این ماده صعود کرد.

فینال شیرجه از سکوی ۱۰ متر از ساعت ۱۲ امروز در مرکز آبی توکیو برگزار می‌شود و مقدسی در جمع فینالیست‌های این ماده به رقابت خواهد پرداخت.

با برگزاری فینال سکوی ۱۰ متر، مسابقات شیرجه بیستمین دوره بازی‌های آسیایی امروز در مرکز آبی توکیو به پایان می‌رسد.

در ادامه رقابت‌های شیرجه این دوره، سام واژیر پیش از این در ماده یک متر در جایگاه چهارم قرار گرفته بود و در ماده سکوی ۱۰ متر نیز به دلیل صلاحدید کادرفنی در این رقابت حضور پیدا نکرد.