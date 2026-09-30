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سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا با حضور در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، ظرفیتهای توسعه همکاریهای صنعتی و تجاری با اوگاندا را مورد توجه قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، راهاندازی خط مونتاژ تراکتور در کشور اوگاندا و بهرهگیری از ظرفیت بازار شرق آفریقا از محورهای این همکاری دوطرف است.
رضا نوریان با اشاره به سابقه تعاملات میان گروه صنعتی تراکتورسازی ایران و کشورهای آفریقایی بهویژه اوگاندا اظهار کرد: تعاملات شکلگرفته در سالهای گذشته، زمینه مناسبی برای توسعه همکاریهای دوجانبه فراهم کرده و هدف این است که این ارتباطات با رویکردی عملیاتی و در قالب پروژههای مشترک، وارد مرحله جدیدی شود.
وی با اشاره به مذاکرات انجامشده درباره راهاندازی خط مونتاژ تراکتور در اوگاندا افزود: در این زمینه موضوع تأمین منابع مالی و شناسایی شرکای محلی مورد توجه قرار گرفته است و تلاش میشود این مسیر با برنامهریزی و به صورت مرحلهای دنبال شود.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا ظرفیت بازار این کشور و موقعیت آن در منطقه شرق آفریقا را یکی از مزیتهای مهم این همکاری دانست و گفت: اوگاندا با جمعیتی در حدود ۵۰ میلیون نفر، علاوه بر بازار داخلی از طریق حضور در بازار منطقهای شرق آفریقا میتواند دسترسی به بازاری حدود ۳۰۰ میلیون نفری را فراهم کند.
نوریان ادامه داد: ایجاد خط مونتاژ در اوگاندا میتواند زمینهای برای حضور گستردهتر محصولات ایرانی در این بازار منطقهای باشد و امکان توسعه همکاریهای صنعتی و تجاری با کشورهای پیرامونی را نیز فراهم کند.
وی با اشاره به رویکرد جدید ایران در توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای آفریقایی تصریح کرد: نگاه به همکاری با آفریقا صرفاً محدود به صادرات و واردات نیست، بلکه همکاری با شرکای محلی و ایجاد ظرفیتهای مشترک در کشورهای مقصد، یکی از مسیرهای مورد توجه است.
سفیر ایران در اوگاندا افزود: این رویکرد میتواند زمینه حضور پایدارتر شرکتهای ایرانی در بازارهای آفریقایی را فراهم کند و در کنار توسعه بازار محصولات، ظرفیت ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش و تجربه صنعتی را نیز افزایش دهد.
نوریان با اشاره به ظرفیتهای موجود در کشورهای آفریقایی خاطرنشان کرد: این قاره علاوه بر برخورداری از بازار مصرف قابل توجه، در سالهای اخیر در مسیر ایجاد ثبات بیشتر قرار گرفته و کشورهای مختلف آن نیز برای توسعه روابط اقتصادی و صنعتی و شکلدهی به همکاریهای پایدار، آمادگی بیشتری نشان دادهاند.
وی تأکید کرد: توسعه همکاری با کشورهای آفریقایی میتواند بخشی از منافع اقتصادی و بازارهای آینده ایران را تأمین کند و در این میان، استفاده از ظرفیت شرکتهای صنعتی توانمند و ایجاد همکاریهای مشترک در کشورهای مقصد، اهمیت ویژهای دارد.