به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عباس صادقی خیر مدرسه ساز برخواری گفت: نواختن زنگ مدرسه داری و مدرسه یاری در واقع ادامه حمایت خیران با مدارس و ارتباط خیر با مدرسه برای رفع نیاز‌های جاری مدرسه است.

وی گفت: این زنگ بهان عای برای تشویق خیرین در سراسر کشور برای ارتباط گیری با مدارس ساخته شده است و وظیفه‌ای کوچک در قبال آینده سازن کشور است.

محمدرضا نظریان مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان در این آیین گفت: امسال این زنگ به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب نواخته شد و آیین مدرسه داری و مدرسه یاری، تقویت همدلی و وحدت بین دانش آموزان و خیران است.

مدیر کل نوسازی مدارس در این آیین گفت: خیرین استان اصفهان در ساخت، بازسازی و نوسازی مدارس پیشتاز کشور هستند و امروز در مدرسه داری و مدرسه یاری هم پیشگام شده‌اند.

ناصر فتحی افزود: مدرسه داری و مدرسه یاری حمایت از دانش آموزان، رفع نیاز‌های مدرسه و جلوگیری از رسیدگی به نیاز‌های جاری مدارس را به همراه دارد.

اجرای گروه سرود، تجلیل از خانواده شهدا و خیر مدرسه ساز و شبیه سازی مدرسه شجره طیبه میناب از برنامه‌های این آیین بود.