کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید.

وزش باد و ارتفاع امواج دریا در هرمزگان تا یک متر و بیست سانتی متر، ۸ مهر

وزش باد و ارتفاع امواج دریا در هرمزگان تا یک متر و بیست سانتی متر، ۸ مهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در مناطق دریایی استان با وزش باد نسبتاً شدید جنوب شرقی و بعدازظهر و شب در ارتفاعات بویژه شهرستان‌های حاجی آباد و بشاگرد و برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

او افزود: امروز مناطق دریایی استان بویژه در دریای عمان و تنگه هرمز مواج پیش‌بینی می‌شود و توصیه می‌شود از دریاروی با شناور‌های سبک و صیادی وتفریحی خودداری شود و تمهیدات لازم بویژه در بنادر شرقی و مرکزی استان برای تردد ایمن شناور‌ها انجام شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: فردا و جمعه محدوده جزایر خلیج فارس، جزایر کیش و لاوان نیز بخصوص صبح تا ظهر مواج خواهد شد و تداوم ناپایداری جوی عصرگاهی در استان مورد انتظار است.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری رطوبت نسبی هوا، نوسان دمایی تغییر ۱ تا ۲ درجه‌ای خواهد داشت.