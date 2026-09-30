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معاون برق وزارت نیرو از برنامهریزی برای ورود بخش کشاورزی، صنعت و افراد عادی به چرخه تولید برق خورشیدی خبر داد و گفت: با فراهمسازی تسهیلات و استفاده از «تابلوی برق سبز» بورس انرژی، متقاضیان خرد میتوانند با پرداخت اقساط، پس از ۵ تا ۶ سال به درآمدزایی خالص برسند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، مصطفی رجبی مشهدی با تشریح سازوکارهای نوین مالی و حمایتی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور، متقاضیان احداث سامانههای خورشیدی را به دو گروه عمده تقسیم کرد و گفت: گروه اول کسانی هستند که به تنهایی توان مالی کافی برای احداث نیروگاه ندارند؛ برنامه وزارت نیرو برای این دسته، تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی است. بر این اساس، سرمایهگذاری اولیه از طریق وام پوشش داده میشود و متقاضیان میتوانند با تولید و عرضه برق در تابلوی برق سبز بورس انرژی، هم اقساط تسهیلات را بدون فشار مالی بازپرداخت کنند و هم از سود دورهای آن بهرهمند شوند؛ در نهایت پس از گذشت ۵ تا ۶ سال، تمام درآمدهای حاصل از نیروگاه بهصورت کامل به خود آنها تعلق خواهد گرفت.
وی افزود: گروه دوم افرادی هستند که نیروگاه خورشیدی را برای تأمین مستقیم برق مصرفی خود احداث میکنند. این افراد ضمن کاهش هزینههای انرژی خود و حفظ پایداری کامل برق مصرفی، نقش چشمگیری در کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی ایفا میکنند. البته امکان دریافت تسهیلات برای این گروه در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد و اکنون در حال رایزنی هستیم تا پوشش تسهیلاتی این طرحها را افزایش دهیم.
بسته ویژه برای روستاها و کشاورزان: معافیت از مدیریت بار در ازای ۸۰ درصد ظرفیت تولید برق خورشیدی
معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پاسخ به پرسشی پیرامون نقش ۳۵ هزار روستای کشور و لزوم ارتقای رفاه پایدار روستاییان و کشاورزان تصریح کرد: بخش عمدهای از مصارف انرژی در مناطق روستایی مربوط به الکتروپمپهای چاههای آب کشاورزی یا موتورهای دیزلی است. در همین زمینه، طرح مشوق و بسیار موثری را پیادهسازی کردیم که با استقبال چشمگیر کشاورزان همراه شده است.
رجبی مشهدی بیان کرد: کشاورزانی که معادل ۸۰ درصد ظرفیت دیماند پمپ آب کشاورزی خود اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی (معمولاً در ظرفیتهای بین ۵۰ تا ۱۰۰ کیلووات در اراضی حاشیه چاه) کنند، در چارچوب پروانه بهرهبرداری از برنامههای مدیریت بار در ایام اوج مصرف تابستان معاف میشوند و همچنین میتوانند مازاد تولید برق خود را در تابلوی سبز بورس انرژی بفروشند.
وی با اشاره به سرعت گرفتن نهضت تجدیدپذیرها در سراسر کشور گفت: با اجرای پیوسته این مدلهای تأمین مالی و مشارکت گسترده بخشهای خرد، روستایی و کشاورزی، نه تنها هدفگذاری برنامه هفتم پیشرفت برای عبور از مرز ۱۲ هزار مگاوات تجدیدپذیر محقق میشود، بلکه دستیابی به افق ۳۰ هزار مگاواتی نیروگاههای پاک در کشور کاملاً امکانپذیر و در دسترس خواهد بود.